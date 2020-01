dpa-AFX: Deutsche Bank belässt Vossloh auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

20.01.2020 - 10:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Vossloh auf "Hold" miteinem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach einem turbulenten Jahr 2019 dürfte esfür den Schienentechnikkonzern 2020 vorangehen, schrieb Analystin NikaZimmermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf dasGeschäft mit Schienenbefestigungssystemen in China und das gut laufendeSchwellentechnik-Segment in Australien. Im Aktienkurs dürfte dies aber bereitsberücksichtigt sein./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeitin Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie:20.01.2020 / 05:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.