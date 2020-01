dpa-AFX: Deutsche Bank hebt Ziel für Alstom auf 43 Euro - 'Hold'

20.01.2020 - 09:59 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Alstomvon 37 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. DieEisenbahnbranche dürfte sich in den nächsten Jahren weiter sehr dynamischentwickeln, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie.Er hob seine Gewinnschätzungen für den Zughersteller an./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie:20.01.2020 / 05:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.