dpa-AFX: Deutsche Bank hebt Ziel für ING auf 12,50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING von12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. DieErträge der Bank entwickelten sich weiterhin ordentlich, schrieb AnalystBenjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings stiegen auchdie Kosten. Für eine im Vergleich zum europäischen Bankensektor deutlich bessereAktienkursentwicklung brauche es mehr Klarheit in puncto Kostenkontrolle./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.