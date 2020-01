dpa-AFX: Deutsche Bank hebt Ziel für Kering auf 580 Euro - 'Hold'

16.01.2020 - 13:54 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Keringvon 520 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dasvierte Quartal dürfte für die Luxusgüterhersteller weiteres Wachstum gebrachthaben, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Donnerstagvorliegenden Prognose. Die bereits verfügbaren Zahlen zum wichtigenWeihnachtsgeschäft deuteten in diese Richtung./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / Uhrzeit inStudie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 06:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.