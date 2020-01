dpa-AFX: Deutsche Bank hebt Ziel für Krones auf 68 Euro - 'Hold'

20.01.2020 - 09:55 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kronesvon 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Endlichgebe es bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen eine Umstrukturierung inDeutschland, schrieb die von nun an für die Aktie zuständige Analystin Felicitasvon Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Chancen und Risiken hieltensich derzeit die Waage, hieß es zum "Hold"-Votum./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe derOriginal-Studie: 20.01.2020 / 05:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.