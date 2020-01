dpa-AFX: Deutsche Bank hebt Ziel für Rio Tinto auf 4450 Pence - 'Hold'

09.01.2020 - 07:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rio Tintovon 4400 auf 4450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Operatives Ergebnis (Ebitda) und Barmittelzufluss dürften im abgelaufenenGeschäftsjahr auf Höhe der Unternehmensprognose ausfallen, schrieb Analyst LiamFitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seinen Berechnungenzufolge wird die Gesamtdividende pro Aktie für 2019 etwa 5,57 US-Dollarbetragen. Ein Aktienrückkauf sei nicht wahrscheinlich./kro/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 /04:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.