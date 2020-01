dpa-AFX: Deutsche Bank senkt Ziel für Roche auf 350 Franken - 'Buy'

09.01.2020 - 07:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Roche von355 auf 350 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. DieSchweizer dürften ihre Prognose nach dem vierten Quartal in 2019 etwasübertroffen haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn je Aktie dürften damit im Gesamtjahr umrund 10 Prozent zugelegt haben. Für 2020 dürfte der Konzern trotz desWettbewerbs durch Nachahmerprodukte erneut ein Wachstum im niedrigeneinstelligen Prozentbereich anpeilen./kro/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 04:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.