dpa-AFX: DZ Bank belässt Gea Group auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 23 Euro

22.01.2020 - 15:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea Group auf"Verkaufen" mit einem fairen Wert von 23 Euro belassen. Er gehe davon aus, dassder Industriekonzern seine Ziele für das Jahr 2019 erreicht habe, schriebAnalyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognosefür das Jahr 2020 sollte aus Sicht des Experten zudem der Markterwartungentsprechen. Der momentane Umbauprozess sei jedoch mit Risiken verbunden./ssc/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 15:00 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.