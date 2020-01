dpa-AFX: DZ Bank erhöht fairen Wert für Volkswagen - 'Verkaufen'

22.01.2020 - 14:13 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert jeVolkswagen-Vorzugspapier von 130 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf"Verkaufen" belassen. Die Teileinigung im US-chinesischen Handelskonflikt habedie Stimmung der Anleger derzeit deutlich aufgehellt, schrieb Analyst MichaelPunzet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Spätestens 2021 könntesich diese Trendwende in höheren Umsätzen und Ergebnissen der SektorenIndustriegüter und Automotive zeigen. Das Umfeld für Automobilhersteller- undzulieferer bleibe ansonsten aber schwierig. Bei Volkswagen erschienen die2020er-Ziele ambitioniert. Zudem rechnet er weiterhin mit Belastungen aus dem Dieselskandal./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 /13:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 13:16 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.