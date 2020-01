dpa-AFX: DZ Bank hebt Continental AG auf 'Kaufen'

22.01.2020 - 13:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Continental von "Halten" auf"Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 130 auf 140 Euroangehoben. Die Teileinigung im US-chinesischen Handelskonflikt habe die Stimmungder Anleger derzeit deutlich aufgehellt, schrieb Analyst Michael Punzet in eineram Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Spätestens 2021 könnte sich dieseTrendwende in höheren Umsätzen und Ergebnissen der Sektoren Industriegüter undAutomotive zeigen. Das Umfeld für Automobilhersteller- und zulieferer bleibeansonsten aber schwierig. Bei Conti wertet er das Strategieprogramm und diegeplante Abspaltung der Antriebsstrang-Sparte positiv und sieht die schwacheMarktlage ausreichend in der aktuellen Bewertung berücksichtigt./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 /13:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / 13:16 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.