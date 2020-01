dpa-AFX: DZ Bank hebt fairen Wert für Aixtron auf 12 Euro - 'Kaufen'

21.01.2020 - 17:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron vorJahreszahlen von 11,60 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen"belassen. Seine Jahresziele dürfte das Unternehmen erreicht haben, schriebAnalyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktlagefür Halbleiterausrüster verbessere sich zudem. Schnitzer verwies in demZusammenhang auf Branchenschätzungen, denen zufolge eine Erholung der Industriebevorstehe, die auch 2021 noch anhalten soll./kro/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 15:56 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 16:03 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.