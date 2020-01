dpa-AFX: Goldman belässt Alstom auf 'Conviction Buy List' - Ziel 49 Euro

23.01.2020 - 09:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktiedes Zugherstellers Alstom nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf der"Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Umsatz undAufträge seien solide, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Auch der freie Barmittelfluss sollte sich künftig wiederdeutlich verbessern, glaubt sie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / 04:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.