dpa-AFX: Goldman belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. DerRecycler industrieller Reststoffe habe auf dem chinesischen Markt erheblicheWachstumschancen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Dienstag vorliegendenBranchenstudie. Das gelte vor allem für das anfallende Recycling-Material beider Stahlherstellung mittels Elektrolichtbogen-Öfen. Hilfreich seien zudemstrengere Umweltvorgaben./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 /03:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.