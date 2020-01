dpa-AFX: Goldman belässt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 1240 Pence

21.01.2020 - 11:39 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Easyjet nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal auf "Sell" miteinem Kursziel von 1240 Pence belassen. Die Resultate des Billigfliegers hättenmehr oder weniger den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analystin VenetiaBaden-Powell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für denAusblick auf das erste Geschäftshalbjahr./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 /07:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.