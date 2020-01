dpa-AFX: Goldman belässt Merck KGaA auf 'Sell' - Ziel 94 Euro

21.01.2020 - 16:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Merck KGaA nach einer Entscheidung der chinesischen GroupPurchasing Organisation (GPO) über den Betablocker Bisoprolol auf "Sell" miteinem Kursziel von 94 Euro belassen. Zwar stehe Bisoprolol nun auch auf derEinkaufsliste der GPO, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer amDienstag vorliegenden Studie. Concor, der Betablocker aus dem Hause Merck, seidabei jedoch nicht als Gewinner aus dem Rennen gegangen. Dies habe einSchlaglicht auf mögliche Risiken im China-Geschäft von Merck geworfen, so der Analyst./kro/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 08:37/ GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.