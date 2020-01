dpa-AFX: Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 114 Euro

02.01.2020 - 19:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Morphosys angesichts eines Antrags auf EU-Zulassung für dasLeukämie-Mittel Lumoxiti des Wettbewerbers Innate Pharma auf "Neutral" mit einemKursziel von 114 Euro belassen. Wie Analyst Graig Suvannavej in einer amDonnerstag vorliegenden Studie schrieb, untermauere dies die Fortschritte, dieder europäische Biotech-Sektor im Allgemeinen mache./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2020 / 12:03 /EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.