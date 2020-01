dpa-AFX: Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 114 Euro

13.01.2020 - 14:17 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosysnach Ankündigung einer Kooperation mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte zurVermarktung des Krebswirkstoffkandidaten Tafasitamab (MOR208) auf "Neutral"belassen. Das Kursziel lautet unverändert 114 Euro. Der Zeitpunkt der Nachrichtsei überraschend, eine globale Partnerschaft für Tafasitamab sei aber bereitsseit einiger Zeit erwartet worden, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer amMontag vorliegenden Studie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 12:26 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.