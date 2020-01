dpa-AFX: Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral'

22.01.2020 - 14:49 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Morphosys nach Quartalszahlen des US-Pharma- undKonsumgüterkonzerns Johnson & Johnson (J&J) auf "Neutral" belassen. Der Umsatzmit dem Wirkstoff Tremfya aus der Partnerschaft mit Morphosys habe unter dendurchschnittlichen Markterwartungen gelegen, was leicht negativ für Morphosyssei, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 12:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.