dpa-AFX: Goldman belässt Swiss Re auf 'Buy' - Ziel 120 Franken

21.01.2020 - 16:05 | Quelle: dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für den Rückversicherer Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 120Franken belassen. Er aktualisiere sein Bewertungsmodell um die Naturkatastrophenim vierten Quartal 2019 und die daraus folgenden Entschädigungsansprüche,schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ImVerlauf des vierten Quartals habe es einige von Menschen verursachte Schädengegeben, deren genauer Versicherungswert jedoch unbekannt sei./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 11:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.