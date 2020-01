dpa-AFX: Goldman belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

13.01.2020 - 09:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Traton auf "Buy" mit einemKursziel von 35 Euro belassen. Angesichts steigender Bruttoinlandsprodukte undeiner Abnahme gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten rechne sie 2020 für dieKapitalgüterbranche in Europa mit einem moderaten Wachstum aus eigener Kraft undleicht steigenden Margen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montagvorliegenden Studie. Für die zyklische Traton-Aktie sehe sie deutlicheNeubewertungschancen. Das Papier des Nutzfahrzeugherstellers werde aktuell naheam Bewertungstief gehandelt, da 2020 ergebnisseitig der Tiefpunkt erreichtwerden dürfte./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 04:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.