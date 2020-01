dpa-AFX: Goldman belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

15.01.2020 - 13:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Traton nach Auftragszahlen für 2019 auf "Buy" mit einem Kurszielvon 35 Euro belassen. Die Zahl der Auslieferungen sei eine kleine Enttäuschung,schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieskönnte zu leicht sinkenden Konsensschätzungen für den Nutzfahrzeughersteller führen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 09:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.