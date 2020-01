dpa-AFX: Goldman belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 194 Euro

14.01.2020 - 15:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieEinstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen.Die Bewertung des Unternehmens sei im Vergleich zur Branche attraktiv, schriebAnalyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus Sicht desExperten stützt die Entwicklung im vierten Quartal den Aktienkurs. Er gehe davonaus, dass VW das Ziel für den operativen Free-Cashflow von mehr als neunMilliarden Euro erreichen werde./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 13:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.