dpa-AFX: Goldman hebt Vivendi-Ziel auf 33,50 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für Vivendi von 32,80 auf 33,50 Euro angehoben und die Aktie desfranzösischen Medienkonzerns auf der "Conviction Buy List" belassen. 2020 könntefür die PayTV-Tochter Canal+ der Wendepunkt zum Positiven sein, schriebAnalystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im neuen Jahrdürfte Canal+ die Früchte des Transformationsprozesses ernten./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 02:49 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.