dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für ASML auf 310 Euro - 'Buy'

08.01.2020 - 13:44 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für ASML von 278 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy"belassen. In einigen Geschäftsfeldern habe sich das fundamentale Umfeld fürUnternehmen aus der Halbleiterbranche aufgehellt, schrieb Analyst AlexanderDuval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl hätten sich in denvergangenen Monaten keine dramatischen Verbesserungen eingestellt. Er sei nunzuversichtlicher, dass ASML seinen Marktanteil bei Lithografieanlagen basierendauf extrem ultravioletter Strahlung (EUV) weiter ausbauen kann./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 22:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.