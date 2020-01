dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für Ceconomy auf 6,10 Euro - 'Neutral'

03.01.2020 - 21:33 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für Ceconomy nach Jahreszahlen von 5,50 auf 6,10 Euro angehoben und dieEinstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Tushar Jain hob in einer am Freitagvorliegenden Studie wegen einer besser als erwarteten Entwicklung in Spanien undItalien seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für den Elektronikhändler an.Die rückläufige Bruttomarge bleibe jedoch ein Sorgenpunkt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020 /19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.