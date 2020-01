dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für Daimler auf 38 Euro - 'Sell'

06.01.2020 - 08:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für Daimler von 36 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf"Sell" belassen. Angesichts der Mitte November neu herausgegebenen Ziele drehesich nun alles um die Frage, wie konservativ die Aussichten des Managementssind, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie.Das größte Risiko dürfte in diesem Jahr in der Lastwagensparte liegen, in derdie Erwartungen durchaus noch enttäuscht werden könnten./kro/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.