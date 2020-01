dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für Eni auf 20 Euro - 'Buy'

06.01.2020 - 11:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für Eni von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy"belassen. Die Ölriesen dürften am Anfang einer mehrjährigen Phase von steigendenErträgen stehen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Montagvorliegenden Studie. Nicht nur gebe es in der Branche immer mehrZusammenschlüsse, die Eintrittsbarrieren werden durch den wachsenden Fokus aufCO2-Einsparungen auch immer höher./kro/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.