dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für RWE auf 32,50 Euro - 'Conviction Buy'

07.01.2020 - 10:21 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für RWE von 32,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Aktie auf der"Conviction Buy List" belassen. Die voraussichtlich bald anstehende Einigungüber die Entschädigung für den Braunkohle-Ausstieg dürfte im Jahr 2020 zumwichtigsten Kurstreiber für die RWE-Aktie werden, schrieb Analyst AlbertoGandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Möglicherweise seien hier dieMarkterwartungen sogar noch zu niedrig. Kursimpulse könnte zudem im März derKapitalmarkttag zu den Erneuerbaren Energien geben, wenngleich der Konzern mitseinen Finanzzielen für das Geschäft leicht enttäuschen könnte./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 22:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.