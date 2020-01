dpa-AFX: Goldman nimmt Siemens mit 'Buy' wieder auf - Ziel 132 Euro

13.01.2020 - 07:40 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dieBewertung von Siemens mit "Buy" und einem Kursziel von 132 Euro wiederaufgenommen. Angesichts steigender Bruttoinlandsprodukte und einer Abnahmegesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten rechne sie 2020 für dieKapitalgüterbranche in Europa mit einem moderaten Wachstum aus eigener Kraft undleicht steigenden Margen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montagvorliegenden Studie. Siemens sei unter anderem dank des soliden Ausblicks aufdie Endmärkte gut aufgestellt für eine Neubewertung./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 /04:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.