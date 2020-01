dpa-AFX: Goldman senkt Konecranes auf 'Sell' und Ziel auf 25 Euro

13.01.2020 - 09:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatKonecranes von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 25 Eurogesenkt. Angesichts steigender Bruttoinlandsprodukte und einer Abnahmegesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten rechne sie 2020 für dieKapitalgüterbranche in Europa allgemein mit einem moderaten Wachstum aus eigenerKraft und leicht steigenden Margen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer amMontag vorliegenden Studie. Für den finnischen Maschinenbauer indes sieht sieein beträchtliches Risiko, dass zahlreiche Analysten ihre Schätzungen senkenwerden. Zudem verwies sie auf gedämpfte Erwartungen für Investitionsaufwendungen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie:13.01.2020 / 04:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben /Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.