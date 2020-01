dpa-AFX: Goldman senkt STMicro auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 24,50 Euro

08.01.2020 - 13:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatSTMicroelectronics nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Buy"auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 23,90 auf 24,50 Euro angehoben.Der Aktienkurs spiegele nun größtenteils die Argumente wider, die ihn im August2019 zu seiner Kaufempfehlung bewogen hätten, schrieb Analyst Alexander Duval ineiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigt Duval nun auch seineSchätzungen für das Jahr 2024 in seinem Bewertungsmodell für den Halbleiterkonzern./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020/ 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nichtangegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nichtangegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.