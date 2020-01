dpa-AFX: Goldman senkt Ziel für Lanxess auf 58 Euro - 'Neutral'

14.01.2020 - 11:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für Lanxess vor Zahlen von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufungauf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Spezialchemiekonzernunter anderem wegen Wechselkursveränderungen aktualisiert, schrieb AnalystinGeorgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn sie leichteKürzungen am operativen Ergebnis (Ebitda) und dem Ergebnis je Aktie bis 2021vorgenommen habe, ändere diese nichts an ihrer grundsätzlich neutralenEinschätzung der Aktie./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 13:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.