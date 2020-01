dpa-AFX: Goldman senkt Ziel für L'Oreal auf 265 Euro - 'Neutral'

09.01.2020 - 11:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für L'Oreal von 269 auf 265 Euro gesenkt und die Einstufung auf"Neutral" belassen. Im europäischen Konsumgütersektor sehe er 2020 nur wenigPotenzial für weiter steigende Bewertungen, schrieb Analyst John Ennis in eineram Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 /21:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.