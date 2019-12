dpa-AFX: Goldman senkt Ziel für Unilever PLC auf 5000 Pence - 'Buy'

18.12.2019 - 10:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dasKursziel für Unilever PLC nach einer Umsatzwarnung von 5400 auf 5000 Pencegesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den aktualisiertenUmsatzzielen liege der Konsumgüterkonzern unter seinen eigenen bisherigenPrognosen und auch denen des Marktes, schrieb Analyst John Ennis in einer amMittwoch vorliegenden Studie. Auch die Wachstumserholung, die er für Anfang 2020erwartet habe, verschiebe sich damit. Entsprechend habe er seine Schätzungen reduziert./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 06:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.