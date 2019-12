dpa-AFX: Hauck & Aufhäuser belässt Cancom auf 'Buy' - Ziel 67 Euro

Aktuelle Umfrage schliessen

Den deutschen Banken geht es laut einer Branchenstudie nicht gut und die Branche gerät in Gefahr, in die roten Zahlen zu rutschen. Die Studie schließt daraus, dass es unausweichlich ist, dass es in der nächsten Zeit zu grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen unter Europas Banken kommt. Denken Sie das auch?