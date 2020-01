dpa-AFX: Hauck & Aufhäuser belässt Drägerwerk auf 'Sell' - Ziel 38 Euro

14.01.2020 - 12:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat dieEinstufung für Drägerwerk auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Ordentliche Zahlen zum dritten Quartal hätten zum zuletzt starken Kurszuwachsbeigetragen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Dienstagvorliegenden Studie. Nun aber rückten die strukturellen Herausforderungen desMedizin- und Sicherheitstechnikanbieters in den Mittelpunkt./ajx/kroVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 /08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 08:19 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.