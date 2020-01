dpa-AFX: Hauck & Aufhäuser senkt Alstria Office auf 'Hold' - Ziel hoch

17.01.2020 - 08:45 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat AlstriaOffice von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 16,50 auf 18 Euroangehoben. Der Erfolg des Büroimmobilien-Unternehmens stehe mit einerMangelsituation in deutschen Wirtschaftszentren in Zusammenhang, schrieb AnalystJulius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung derPapiere spiegele die soliden Aussichten für Alstria nach dem jüngstenKursanstieg aber schon wider./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:13 /MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:13 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.