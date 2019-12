dpa-AFX: Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Jungheinrich - 'Hold'

19.12.2019 - 10:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kurszielfür Jungheinrich nach trüben Prognosen für 2020 von 24 auf 19 Euro gesenkt unddie Einstufung auf "Hold" belassen. Der Staplerhersteller befinde sich in einerschwierigen Lage, zumindest kurzfristig, schrieb Analyst Frederik Bitter ineiner am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind für die Branche in Europahalte unvermindert an. Der Experte kürzte seine Schätzungen und reflektiertdamit die Konzernziele für 2020./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / 08:09 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2019 / 08:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.