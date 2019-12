dpa-AFX: HSBC hebt Ziel für Just Eat auf 980 Pence - 'Buy'

20.12.2019 - 14:08 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kurszielfür Just Eat von 830 auf 980 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy"belassen. Damit reflektiere er den gestiegenen Wert der Takeaway-Offerte,schrieb Analyst Andrew Porteous in seiner am Freitag vorliegenden Studie zumaktuellen Übernahmekampf in der Essenslieferantenbranche./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie:20.12.2019 / 09:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 11:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.