dpa-AFX: HSBC hebt Ziel für L'Oreal auf 280 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kurszielfür L'Oreal von 270 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold"belassen. Während 2019 im Konsumgütersektor eher enttäuschend verlief, habe derfranzösische Kosmetikhersteller dank der herausragenden Entwicklung seinerLuxusserien in Asien das beste Jahr seit langem erlebt, schrieb Analyst JeremyFialko in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. 2020 könnte L'Orealmöglicherweise an diesen Erfolg nicht ganz heranreichen, dennoch dürfte derKonzern das beste organische Wachstum im Sektor liefern. Die starke Entwicklungspiegele sich aber bereits in der hohen Bewertung wider, weshalb es beimneutralen Votum bleibe./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 13:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 16:31 / Zeitzone inStudie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.