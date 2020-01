dpa-AFX: HSBC senkt Unilever NV auf 'Reduce' - Ziel auf 46 Euro

08.01.2020 - 09:46 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Unilever NVvon "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 46 Euro gesenkt.Auf ein enttäuschendes Jahr 2019 im Konsumgütersektor dürfte ein Jahr 2020 mitanhaltend schwierigen Bedingungen folgen, schrieb Analyst Jeremy Fialko in eineram Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Unilever seien höhereInvestitionen zunehmend wahrscheinlich, um das Wachstum anzukurbeln. Dies dürftezulasten der Margen gehen. Vor diesem Hintergrund kürzte der Experte seinePrognosen für den Konzern erheblich./tav/misDie Unternehmen müssten sich nun statt wie bisher auf dieMargen auf ihren Umsatz konzentrieren. Das dürfte angesichts schwacher Endmärkteaber nicht einfach werden. Das gestrichene Kaufvotum für Henkel begründete derExperte mit dem im zweiten Halbjahr 2019 stark gestiegenen Kurs, was die Aktienun in den kommenden Monaten bremsen dürfte.Dies schrieb Analyst Jeremy Fialkoin einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tavVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 13:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 16:31 / Zeitzone inStudie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.