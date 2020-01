dpa-AFX: HSBC senkt Ziel für Nestle auf 108 Franken - 'Hold'

08.01.2020 - 10:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kurszielfür Nestle von 109 auf 108 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold"belassen. 2019 habe sich die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns im von ihmbeobachteten Konsumgütersektor am besten entwickelt, schrieb Analyst JeremyFialko in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allemguten operativen Resultaten in Kombination mit Portfolioveränderungen geschuldetgewesen. 2020 sei indes mit einer gedämpfteren Entwicklung bei Nestle zurechnen: Die Fundamentaldaten sollten zwar solide bleiben, doch der Konzernkönne nun weniger Register ziehen, um Werte zu heben./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 13:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 16:31 / Zeitzone inStudie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.