dpa-AFX: Independent Research hebt Ziel für Hugo Boss - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat dasKursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 42 auf 48 Euro angehoben, die Einstufungaber auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Modekonzerns zum vierten Quartalhätten positiv überrascht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstagvorliegenden Studie. Lusebrink hob das dynamische Wachstum des Online-Geschäfts,die hohe Umsatzdynamik in China sowie die verbesserte Umsatzentwicklung inEuropa hervor. Dem stehe als Belastungsfaktor vor allem das herausforderndeMarktumfeld in Deutschland, Nordamerika und Hongkong gegenüber./la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 10:40 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 12:00 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.