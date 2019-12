dpa-AFX: Jefferies belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Buy'

20.12.2019 - 10:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fürA.P. Moller-Maersk auf "Buy" mit einem Kursziel von 10500 dänischen Kronenbelassen. Die Container-Frachtraten seien auf ein Fünfjahreshoch gestiegen unddie Bunkerzuschläge dürften sie auch 2020 stützen, schrieb Analyst DavidKerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 03:26 /ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 03:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.