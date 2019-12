dpa-AFX: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

30.12.2019 - 11:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fürEssilorLuxottica anlässlich des Betrugsverdachts in einem thailändischen Werkauf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die weitere Verschmelzungder Firmenkulturen von Essilor und Luxottica dürfte das Risiko solcher Vorfällekünftig mindern, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2019 / 03:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2019 / 03:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.