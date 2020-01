dpa-AFX: Jefferies belässt Hella auf 'Hold' - Ziel 48 Euro

15.01.2020 - 12:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fürHella auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. DerAutomobilzulieferer habe ein weiteres Quartal auf Höhe der Erwartungenabgeliefert, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Mittwoch vorliegendenStudie. Der Experte korrigiere seine Schätzungen leicht nach oben, um den gutenErgebnissen der Segmente Zubehör und Spezialanwendungen Rechnung zu tragen.Aufgrund der Bewertung der Aktie sei kurzfristig keine Verbesserung zu erwarten./ssc/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 14:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.