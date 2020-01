dpa-AFX: Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

17.01.2020 - 07:52 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fürHugo Boss vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.Das vierte Quartal dürfte ereignislos gewesen sein, schrieb Analystin KathrynParker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf dieLaden-Renovierungen ist sie aber auch zuversichtlich, dass der Umsatz wiederleicht gestiegen sein könnte. Den Flächenerweiterungen kann sie dagegen nicht soviel abgewinnen./kro/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 11:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.