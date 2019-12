dpa-AFX: Jefferies belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 118 Franken

20.12.2019 - 12:22 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fürNestle im Zuge eines geplanten Verkaufs des Herta-Wurstgeschäfts auf "Buy" miteinem Kursziel von 118 Franken belassen. Pünktlich vor Weihnachten hätten dieSchweizer ihr Versprechen umgesetzt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer amFreitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Konzern, der sich von Fleischund Wurst eigentlich loslösen wollte, über die gewählte Joint-Venture-Lösungimmer noch mit dem Bereich verbunden./kro/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 /03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 03:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.