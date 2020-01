dpa-AFX: Jefferies belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

17.01.2020 - 14:54 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung fürPuma vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Eurobelassen. Der Umsatz dürfte organisch um 16 Prozent gestiegen sein, schriebAnalyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operativeErgebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers erwartet der Experte 33 Prozent überdem Vorjahreszeitraum./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 /08:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 08:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.