dpa-AFX: Jefferies erhöht Ziel für Telefonica Deutschland - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel fürTelefonica Deutschland von 2,47 auf 2,72 Euro angehoben und die Einstufung auf"Hold" belassen. Die Strategie-Aktualisierung im Dezember habe die größtenUnsicherheiten vor allem mit Blick auf die Investitionen und die Dividendebeiseite geräumt, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstagvorliegenden Studie. Rathe hob seine Prognosen für das operative Ergebnis leichtan. Was aber noch fehle, sei eine Kooperation beim Netz, weshalb er nichtpositiver votieren könne./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 14:24 /ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 14:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.